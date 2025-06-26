В РПЦ объяснили, зачем православные отмечают праздник Ивана Купалы

Православная церковь разъяснила, почему верующие празднуют Иванов день.

Праздник Ивана Купалы, который традиционно отмечается в ночь с 6 на 7 июля, имеет корни в языческих обычаях, однако в православной традиции это день памяти Иоанна Предтечи, что является исключительно христианским событием. Священник Леонид Калинин пояснил, что хотя некоторые элементы языческих обычаев могут присутствовать, основное внимание должно уделяться христианскому аспекту праздника.

Он отметил, что иногда празднование в стиле народных гуляний вполне оправдано и способствует созданию праздничной атмосферы. Однако если акцент делается на языческие традиции, это может отвлечь от истинного смысла праздника и даже внести негативные элементы в общественную жизнь, что неприемлемо.

Источник: Кулик