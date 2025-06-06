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В России запретили собирать 8 популярных ягод

Речь идёт о редких растениях, включённых в Крас...

pixabay

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С наступлением лета россиянам стоит быть особенно внимательными: сбор некоторых лесных ягод может повлечь за собой серьёзные юридические последствия и внушительные штрафы.

Речь идёт о редких растениях, включённых в Красную книгу. Несмотря на то, что внешне они могут выглядеть как обычные лесные ягоды, за их сбор предусмотрено строгое наказание — вплоть до четырёх лет лишения свободы или штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Запрещённые к сбору ягоды

Под запретом оказываются редкие и охраняемые виды, в том числе:

Костяника — внешне напоминает малину, встречается в лесах, но охраняется в ряде субъектов.
Женьшень — дикорастущий на Дальнем Востоке, под запретом находятся как его корни, так и плоды.
Жимолость — популярная ягода, однако некоторые разновидности включены в Красную книгу.
Княженика — редкая северная ягода с высоким вкусом и ценностью.
Шикша (водяника) — болотное растение с лечебными свойствами, охраняется в тундровых зонах.
Вишня степная — редкость для средней полосы, находится под охраной в некоторых регионах.
Морошка — знаменитая «северная» ягода, сбор которой ограничен в ряде мест.
Клюква мелкоплодная — особенно редкая разновидность, включённая в Красную книгу ряда северных территорий.

Эксперты напоминают: перечень охраняемых видов варьируется от региона к региону. Поэтому перед походом в лес лучше заранее ознакомиться с местными правилами, чтобы избежать проблем с законом.

В случае нарушения могут применяться различные санкции: от исправительных работ до 480 часов и принудительных до двух лет, до лишения свободы сроком до четырёх лет или штрафа в размере до миллиона рублей, пишет МедиаПоток со ссылкой на pg12.

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