В России выставили на продажу две классические «Волги» ГАЗ-21

В Кировске и Мончегорске выставили на продажу два редких советских автомобиля, представляющих интерес для коллекционеров и любителей автоистории. Оба экземпляра — это легендарные ГАЗ-21 «Волга», некогда символ престижа и успеха.

Первый автомобиль, выпущенный в 1958 году, находится в Кировске и оценивается владельцем в 510 тысяч рублей. Модель ГАЗ-21 появилась на рынке в 1956 году и сразу стала популярной благодаря своему стильному дизайну и надежности. В советское время «Волга» ассоциировалась с высоким статусом и благополучием, часто встречаясь у людей, занимающих высокие должности.

Продаваемая машина сохранила оригинальный внешний вид и находится в удовлетворительном состоянии. Владелец провел серьезную реставрацию, обновив двигатель и салон.

Второй автомобиль — более поздняя версия ГАЗ-21, выпущенная в 1965 году. Он продается в Мончегорске за 600 тысяч рублей. Эта модификация отличается обновленной решеткой радиатора и хромированными элементами, характерными для 1960-х годов. Согласно информации с «Авито», такие автомобили часто использовались в качестве служебного транспорта для чиновников высокого ранга.