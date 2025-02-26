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В России вводят новые правила снятия машины с учета и оформления ОСАГО

Если сделка заключена в простой письменной форм...

Анастасия Шарова

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С июля 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве (ФЗ от 8 июля 2024 г. № 174-ФЗ), которые повлияли на порядок регистрации транспортных средств. Нововведения затронули учет автомобилей, необходимость ОСАГО и основания для отказа в регистрации.

Теперь прежний владелец может прекратить регистрацию машины сразу после передачи права собственности, если:

- сделка оформлена через Госуслуги,
- договор купли-продажи заверен нотариусом,
- смена собственника произошла по решению суда.

Если сделка заключена в простой письменной форме, а новый владелец не перерегистрировал автомобиль в течение 10 дней, прежний собственник может самостоятельно подать заявление о снятии с учета.

Добавлены новые основания для прекращения учета транспортных средств: теперь автовладельцы могут снять с регистрации угнанные автомобили, а также машины, признанные уничтоженными или погибшими.

Значительное изменение касается страховки: теперь для постановки авто на учет полис ОСАГО не требуется. Также отменено правило, позволяющее владельцам передвигаться без страховки в течение 10 дней после покупки.

Для транспортных средств, импортируемых физическими лицами, обязательным условием регистрации стала уплата утилизационного сбора. Также пересмотрены другие аспекты процедуры госучета автомобилей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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