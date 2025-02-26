В России вводят новые правила снятия машины с учета и оформления ОСАГО

С июля 2024 года вступили в силу изменения в законодательстве (ФЗ от 8 июля 2024 г. № 174-ФЗ), которые повлияли на порядок регистрации транспортных средств. Нововведения затронули учет автомобилей, необходимость ОСАГО и основания для отказа в регистрации.

Теперь прежний владелец может прекратить регистрацию машины сразу после передачи права собственности, если:

- сделка оформлена через Госуслуги,

- договор купли-продажи заверен нотариусом,

- смена собственника произошла по решению суда.

Если сделка заключена в простой письменной форме, а новый владелец не перерегистрировал автомобиль в течение 10 дней, прежний собственник может самостоятельно подать заявление о снятии с учета.

Добавлены новые основания для прекращения учета транспортных средств: теперь автовладельцы могут снять с регистрации угнанные автомобили, а также машины, признанные уничтоженными или погибшими.

Значительное изменение касается страховки: теперь для постановки авто на учет полис ОСАГО не требуется. Также отменено правило, позволяющее владельцам передвигаться без страховки в течение 10 дней после покупки.

Для транспортных средств, импортируемых физическими лицами, обязательным условием регистрации стала уплата утилизационного сбора. Также пересмотрены другие аспекты процедуры госучета автомобилей.