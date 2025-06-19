Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

В России создан новый прибор для водородной терапии, влияющий на долголетие

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко с...

pinterest.com

Подписаться на Дзен.канал

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на сессии «Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни» в рамках ПМЭФ-2025 о создании инновационного устройства для ингаляционной водородной терапии. Аппарат был разработан специалистами НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России и Центра Келдыша, входящего в Роскосмос. Устройство уже прошло государственную регистрацию.

По словам министра, атомарный водород стал важной технологией в последние годы, особенно после пандемии COVID-19. Новый аппарат использует антиоксидантные свойства атомарного водорода, что способствует снижению воспалений и улучшению клеточного дыхания. Михаил Мурашко подчеркнул, что прибор обладает широкими терапевтическими возможностями, применяясь для лечения и восстановления пациентов.

Использование устройства помогает уменьшить воспаление, укрепить иммунную систему, улучшить когнитивные функции и снизить симптомы хронической усталости. Оно также эффективно при метаболических нарушениях, фиброзах, бронхиальной астме, восстановлении после вирусных инфекций, включая COVID-19, а также при оксидативном стрессе и последствиях лучевой терапии. Министр отметил, что прибор оказывает положительное влияние на капиллярный кровоток, что имеет особое значение для продления жизни, особенно у людей с хронической обструктивной болезнью легких, которая является одной из основных причин смертности среди пожилых людей.

Источник: ria.ru

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Интересное в Казани

12 часов назад

АО «Трaнснефть – Прикамье» определило победителей конкурса профессионального мастерства

как и чем мыть дом после обработки той самой машей

Не у нас

день назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Свадьба мечты — не за миллион: подборка мест Казани для стильного торжества со скидками

ремонт заднего бампера цена в Москве

Новости Казани

день назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстан закрыл въезд для 1,3 тысячи мигрантов

Не у нас

5 часов назад

Ученые разгадали загадку поведения мантии Земли

Не у нас

23 часа назад

Цены на сахар упали до минимального уровня за 4 года

Не у нас

11 часов назад

Священник Осипов рассказал, что переживает душа человека в аду
Новости Татарстана
11 часов назад

Число иностранных студентов в Татарстане продолжает расти

В Татарстане обучается 22 тысячи иностранных ст...

Не у нас

5 минут назад

Древняя ДНК из зубного камня подтверждает, что «человек-дракон» был денисовцем

Не у нас

10 минут назад

Учёные исследуют потемнение Мирового океана за последние 20 лет

Не у нас

15 минут назад

В России создан новый прибор для водородной терапии, влияющий на долголетие

Не у нас

20 минут назад

Профессор Юрий Рогель объясняет последствия малейшего потепления для климата
В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги
Новости Татарстана
11 часов назад

В Татарстане растет спрос на электронные госуслуги

Не у нас

25 минут назад

Китай отправляет военные грузы в Иран в ответ на угрозы США

Не у нас

5 часов назад

В Румынии обнаружен первый случай оспы овец

Не у нас

5 часов назад

Создан сверхбыстрый тест на генетические мутации с помощью капли крови
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю