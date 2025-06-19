В России создан новый прибор для водородной терапии, влияющий на долголетие

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на сессии «Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни» в рамках ПМЭФ-2025 о создании инновационного устройства для ингаляционной водородной терапии. Аппарат был разработан специалистами НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России и Центра Келдыша, входящего в Роскосмос. Устройство уже прошло государственную регистрацию.

По словам министра, атомарный водород стал важной технологией в последние годы, особенно после пандемии COVID-19. Новый аппарат использует антиоксидантные свойства атомарного водорода, что способствует снижению воспалений и улучшению клеточного дыхания. Михаил Мурашко подчеркнул, что прибор обладает широкими терапевтическими возможностями, применяясь для лечения и восстановления пациентов.

Использование устройства помогает уменьшить воспаление, укрепить иммунную систему, улучшить когнитивные функции и снизить симптомы хронической усталости. Оно также эффективно при метаболических нарушениях, фиброзах, бронхиальной астме, восстановлении после вирусных инфекций, включая COVID-19, а также при оксидативном стрессе и последствиях лучевой терапии. Министр отметил, что прибор оказывает положительное влияние на капиллярный кровоток, что имеет особое значение для продления жизни, особенно у людей с хронической обструктивной болезнью легких, которая является одной из основных причин смертности среди пожилых людей.

Источник: ria.ru