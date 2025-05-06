В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы
В Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина разработали уникальную научную платформу — ChronobioticsDB, первую в мире открытую базу данных, целиком посвящённую хронобиотикам — веществам, способным регулировать биоритмы человека, включая циклы сна и бодрствования.
ChronobioticsDB содержит сведения более чем о 300 соединениях, включая как природные вещества (мелатонин, ресвератрол), так и синтетические аналоги. Для каждого из них предоставлена информация о химическом составе, структуре, механизмах воздействия на гены и белки, а также о потенциальных побочных эффектах.
Платформа оснащена удобной поисковой системой и поддерживает взаимодействие с международными химико-фармацевтическими базами. Разработчики подчёркивают, что ChronobioticsDB станет ценным инструментом для врачей, фармакологов и исследователей, работающих с нарушениями сна и циркадными ритмами.
Проект представляет собой значительный шаг в развитии персонализированной медицины и биоинформатики в России.
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