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В России создали прибор для оценки условий труда

В России разработан прибор для автоматической о...

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Специалисты РТУ МИРЭА создали компактный прибор, который позволяет быстро и автоматически оценивать условия труда, включая температуру, влажность, освещенность, уровень шума и наличие вредных веществ в воздухе. Прибор помогает работодателям следить за соблюдением норм безопасности и предотвращать профессиональные заболевания и несчастные случаи на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Устройство, размером с ладонь, оснащено высокоточными сенсорами, которые также могут измерять содержание угарного газа и оценивать электромагнитный фон. Все данные обрабатываются в реальном времени и выводятся на цветной сенсорный дисплей с интуитивно понятным интерфейсом. Измерения с использованием прибора занимают всего одну минуту, и он может заменить целый набор специализированных устройств.

Прибор подходит для использования на промышленных предприятиях, в офисах и образовательных учреждениях. В будущем разработчики планируют добавить функцию автоматического формирования отчетов для трудовой инспекции.

Источник: ТАСС

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