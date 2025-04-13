В России создали ИИ, который может найти вредоносные программы, крадущие пароли
Программисты из Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали специальное дополнение к антивирусу. Оно использует нейросеть, способную находить вредоносные программы, крадущие пароли.
Как сообщает «Бриф24», новая система анализирует сетевой трафик и выявляет кейлоггеры — программы, отслеживающие нажатия клавиш. Это позволяет обнаруживать попытки передачи данных на удалённые серверы и блокировать их ещё до того, как злоумышленники успеют ими воспользоваться.
Нейросеть интегрируется непосредственно в антивирусную систему и отслеживает различные аномалии. Она умеет распознавать вредоносные участки в коде, следить за подозрительным поведением процессов и выявлять признаки атак через сеть, включая фишинг.
Разработка значительно усложняет жизнь хакерам, так как существенно снижает шансы на успешное использование шпионского ПО.
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