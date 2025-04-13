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В России создали ИИ, который может найти вредоносные программы, крадущие пароли

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Программисты из Петербургского федерального исследовательского центра РАН разработали специальное дополнение к антивирусу. Оно использует нейросеть, способную находить вредоносные программы, крадущие пароли.

Как сообщает «Бриф24», новая система анализирует сетевой трафик и выявляет кейлоггеры — программы, отслеживающие нажатия клавиш. Это позволяет обнаруживать попытки передачи данных на удалённые серверы и блокировать их ещё до того, как злоумышленники успеют ими воспользоваться.

Нейросеть интегрируется непосредственно в антивирусную систему и отслеживает различные аномалии. Она умеет распознавать вредоносные участки в коде, следить за подозрительным поведением процессов и выявлять признаки атак через сеть, включая фишинг.

Разработка значительно усложняет жизнь хакерам, так как существенно снижает шансы на успешное использование шпионского ПО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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