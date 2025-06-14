В России снизится стоимость ввоза иранских картофеля, курицы и яблок

Правительство отменило пошлины на эти товары.

Ввоз ряда продуктов из Ирана, таких как куриное мясо, картофель, томаты, капуста, морковь, свекла, огурцы и яблоки, станет дешевле для России. Это связано с принятым правительством постановлением, которое отменяет таможенные пошлины на эти товары, о чем сообщает ТАСС.

Постановление касается продуктов, которые ввозятся в рамках тарифной квоты, то есть в пределах ограниченного объема для беспошлинного импорта. Поставка товаров сверх квоты будет облагаться пошлиной.

Этот шаг был принят в рамках решения коллегии Евразийской экономической комиссии.

На 2025 год квоты на беспошлинный ввоз из Ирана следующие: 1 тыс. тонн куриного мяса, 18,7 тыс. тонн картофеля, 26,8 тыс. тонн томатов, 13 тыс. тонн капусты, 9,7 тыс. тонн моркови и репы, 8,6 тыс. тонн свеклы, 37,4 тыс. тонн огурцов, 118 тыс. тонн яблок и 16,4 тыс. тонн консервированных томатов.

Федеральная таможенная служба будет ежемесячно предоставлять информацию о фактических объемах ввоза и оставшихся квотах.