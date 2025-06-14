Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

В России снизится стоимость ввоза иранских картофеля, курицы и яблок

Правительство отменило пошлины на эти товары.

Подписаться на Дзен.канал

Правительство отменило пошлины на эти товары.

Ввоз ряда продуктов из Ирана, таких как куриное мясо, картофель, томаты, капуста, морковь, свекла, огурцы и яблоки, станет дешевле для России. Это связано с принятым правительством постановлением, которое отменяет таможенные пошлины на эти товары, о чем сообщает ТАСС.

Постановление касается продуктов, которые ввозятся в рамках тарифной квоты, то есть в пределах ограниченного объема для беспошлинного импорта. Поставка товаров сверх квоты будет облагаться пошлиной.

Этот шаг был принят в рамках решения коллегии Евразийской экономической комиссии.

На 2025 год квоты на беспошлинный ввоз из Ирана следующие: 1 тыс. тонн куриного мяса, 18,7 тыс. тонн картофеля, 26,8 тыс. тонн томатов, 13 тыс. тонн капусты, 9,7 тыс. тонн моркови и репы, 8,6 тыс. тонн свеклы, 37,4 тыс. тонн огурцов, 118 тыс. тонн яблок и 16,4 тыс. тонн консервированных томатов.

Федеральная таможенная служба будет ежемесячно предоставлять информацию о фактических объемах ввоза и оставшихся квотах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

В Антарктиде открывают саркофаги с неизвестным черным материалом

Интересное в Казани

17 часов назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

чем опасны клопы для человека

Не у нас

14 часов назад

Игроки в России сталкиваются с массовыми сбоями в онлайн-играх

Интересное в Казани

3 дня назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну

увеличение губ в новосибирске в Новосибирске

Лонгриды

день назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Не у нас

12 часов назад

В США нашли капсулу времени с предупреждением о гибели мира

Не у нас

день назад

Госдума разрабатывает закон о медицинском туризме

Не у нас

4 часа назад

Google прекращает поддержку важной технологии

Не у нас

день назад

Священнослужители объяснили правильные традиции поминовения усопших
Новости Казани
11 часов назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Не у нас

час назад

В России снизится стоимость ввоза иранских картофеля, курицы и яблок

Не у нас

час назад

Рэймонд Курцвейл предсказывает бессмертие для человечества к 2029 году

Не у нас

час назад

Священники объясняют, стоит ли венчаться после сожительства

Не у нас

час назад

Российские ученые создали инструмент для предсказания будущего
Погиб второй юный пассажир легковушки, пострада...
Новости Татарстана
2 дня назад

Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Не у нас

час назад

В Японии нашли древнее ритуальное копьё эпохи Кофун

Не у нас

4 часа назад

Плачущие иконы: как церковь исследует чудеса мироточения

Не у нас

4 часа назад

В Красной Поляне туристы встретили горную козу
В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом
Новости Татарстана
3 дня назад

В Альметьевске 3 человека отравились угарным газом