В России разработан новый противовирусный препарат против COVID-19

Учёные из Новосибирска создали препарат на основе интерферона лямбда, который при приеме через рот способен нейтрализовать вирус SARS-CoV-2. Этот препарат продемонстрировал специфическую противовирусную активность в вирусологических экспериментах. Разработка успешно прошла доклинические испытания, сообщается в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

Интерфероны — это белки, помогающие организму бороться с вирусами, и один из них, интерферон лямбда, показал наибольшую эффективность в борьбе с COVID-19. Однако у больных COVID-19 выработка интерферонов подавляется, и их нужно вводить извне. Но при традиционном введении в организм интерфероны теряют активность. Чтобы решить эту проблему, новосибирские учёные создали пероральную форму препарата.

Препарат прошёл испытания на клетках эпителия дыхательных путей и глаз, показав выраженную противовирусную активность. Исследования показали, что пероральный приём препарата повышает биодоступность интерферона в тканях, что позволяет рассматривать его как новый кандидат для создания антивирусных средств против COVID-19.

"Полученные результаты открывают путь к дальнейшим клиническим испытаниям и разработке нового отечественного лекарственного средства", — сообщили учёные.

Источник: ТАСС