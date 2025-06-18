Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

В России разработан новый противовирусный препарат против COVID-19

Учёные из Новосибирска создали препарат на осно...

Подписаться на Дзен.канал

Учёные из Новосибирска создали препарат на основе интерферона лямбда, который при приеме через рот способен нейтрализовать вирус SARS-CoV-2. Этот препарат продемонстрировал специфическую противовирусную активность в вирусологических экспериментах. Разработка успешно прошла доклинические испытания, сообщается в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

Интерфероны — это белки, помогающие организму бороться с вирусами, и один из них, интерферон лямбда, показал наибольшую эффективность в борьбе с COVID-19. Однако у больных COVID-19 выработка интерферонов подавляется, и их нужно вводить извне. Но при традиционном введении в организм интерфероны теряют активность. Чтобы решить эту проблему, новосибирские учёные создали пероральную форму препарата.

Препарат прошёл испытания на клетках эпителия дыхательных путей и глаз, показав выраженную противовирусную активность. Исследования показали, что пероральный приём препарата повышает биодоступность интерферона в тканях, что позволяет рассматривать его как новый кандидат для создания антивирусных средств против COVID-19.

"Полученные результаты открывают путь к дальнейшим клиническим испытаниям и разработке нового отечественного лекарственного средства", — сообщили учёные.

Источник: ТАСС

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

когда проявляются укусы от клопов

Лонгриды

18 часов назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Лечение без разорения: куда идти казанцам, чтобы не оставить всю зарплату у стоматолога

ремонт авто ростов-на-дону в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

день назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Не у нас

день назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

18 часов назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

Новости Казани

день назад

На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций
Новости Казани
час назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Платный вход сделал Голубые озера «золотыми»

Не у нас

час назад

В Сеченовском университете создали тренажер для хирургов-урологов

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник по-татарски: как казанцы отдыхают на природе этим летом

Не у нас

час назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Не у нас

час назад

Лингвисты доказали, что европейские гунны имеют сибирские корни
Дожди в Татарстане продлятся до конца недели
Новости Татарстана
день назад

Дожди в Татарстане продлятся до конца недели

Не у нас

час назад

В России создали прибор для оценки условий труда

Не у нас

час назад

Российскими учеными разработан новый способ экономии палладия

Новости Казани

час назад

Пассажиры Казанского аэропорта жалуются на проблемы с контролем и выдачей багажа
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю