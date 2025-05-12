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В России разработали первую отечественную закваску для йогурта из сыворотки

Учёные из Челябинска создали первую российскую ...

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Учёные из Челябинска представили первую отечественную закваску для йогурта на основе творожной сыворотки. Разработка принадлежит специалистам Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

В качестве сырья использованы побочные продукты переработки молока. Исследования показали, что творожная сыворотка богата нутриентами и лактозой, которые способствуют активному росту заквасочной микрофлоры.

По словам директора Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Ирины Потороко, в технологии использовали низкочастотный ультразвук, позволяющий структурировать компоненты сыворотки на микроуровне. Это нововведение позволило сократить время ферментации йогурта примерно на два часа.

Эксперты считают, что такая разработка особенно важна на фоне дефицита импортных заквасок, с которым столкнулись российские молокозаводы. Челябинская закваска уже прошла тестирование на производстве, и технология готова к промышленному внедрению.

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