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В России продают редкий Buick Riviera 1966 года за 1,6 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу классически...

Avito.ru

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В Новосибирске выставили на продажу классический автомобиль — Buick Riviera 1966 года с автоматической коробкой передач и мотором объёмом 7,5 литра. За почти шесть десятилетий «американец» прошёл всего 44 тысячи километров. При этом двигатель развивает мощность в 370 лошадиных сил.

Продавец утверждает, что машина не попадала в аварии, однако есть проблемы с документами. По его словам, автомобиль долгие годы был частью частной коллекции, сохранился неплохо: оригинальный салон, целая рама и днище. Заводится, но после длительного простоя нуждается в техническом обслуживании. Из бумаг — только грузовая таможенная декларация и документы с аукциона, ПТС нет.

Buick Riviera не подвергался модификациям и остался в оригинальном состоянии. Кузов, впрочем, требует реставрации и вложений.

Эта модель занимает особое место в истории американского автопрома. Riviera, выпускавшаяся с 1963 по 1999 год подразделением Buick компании General Motors, считается одной из самых знаковых машин бренда. Её создавали с амбициозной задачей: соединить спортивность Ferrari с солидностью Rolls-Royce. Купе стало символом класса personal luxury — автомобиля для личного комфорта, сочетающего мощность и стиль.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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