В России продают "Москвич-2141" в идеальном состоянии за 205 тысяч

На одном из популярных сайтов объявлений появилось необычное предложение — пятидверный хэтчбек «Москвич-2141», который сохранился почти в заводском виде и находится в исключительном состоянии. При этом его цена приятно удивляет.

Известно, что одной из частых проблем этой модели было слабое лакокрасочное покрытие и склонность кузова к коррозии. Однако, как утверждает владелец, этот автомобиль сохранил оригинальную окраску и полностью избавлен от ржавчины. По его словам, машина все время хранилась в гараже, что надежно защитило её от воздействия внешних факторов.

Внутреннее состояние автомобиля также поражает — салон практически как новый. В объявлении указано, что пробег машины 1992 года выпуска составляет всего 12 721 км, что делает её настоящим раритетом и своеобразной «капсулой времени».

Под капотом «Москвича» установлен 1,5-литровый атмосферный мотор производства Уфимского моторного завода, развивающий мощность в 72 л.с. с карбюраторной системой подачи топлива. Автомобиль оснащён механической пятиступенчатой коробкой передач, что делает его простым и надёжным в обслуживании.

Главной особенностью предложения является цена. Владелец оценил этот сохранившийся «Москвич-2141» всего в 205 000 рублей. Такая стоимость делает автомобиль особенно привлекательным для коллекционеров и ценителей отечественного автопрома.