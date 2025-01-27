В России предложили запретить продавать фастфуд лицам младше 18 лет

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить продажу фастфуда россиянам младше 18 лет. Как сообщает издание «Известия», Орлов направил соответствующие обращения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По мнению автора инициативы, такие меры позитивно отразятся на здоровье и внешнем виде подростков. Орлов отметил, что привычки питания формируются в детстве, и если ребёнок с ранних лет привыкает к вредной пище, это может привести к ожирению и другим проблемам со здоровьем уже во взрослой жизни.

В своём обращении он подчеркнул необходимость рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство, чтобы установить запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним, аналогично ограничениям для табачной и алкогольной продукции.

Орлов убеждён, что такая инициатива поможет сформировать у молодёжи более здоровые пищевые привычки и снизить риск возникновения заболеваний, связанных с неправильным питанием.