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В России начнут популяризировать употребление рыбы для профилактики заболеваний

Анастасия Шарова Автор статьи
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В России планируют активнее рассказывать о пользе рыбы для здоровья и профилактики хронических заболеваний. Соответствующее сотрудничество предусмотрено меморандумом между Агентством по продвижению рыбы и рыбной продукции (АПРП) и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), подписание которого было запланировано на 16 октября. Об этом сообщает АНО «АПРП».

В рамках соглашения ученые и врачи разработают рекомендации по включению рыбы в рацион. Особое внимание уделят питанию детей, молодежи и пожилых людей.

Чем рыба полезна для организма

По словам президента РОПНИЗ Оксаны Драпкиной, рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые при соблюдении принципов здорового питания помогают снижать риск хронических заболеваний.

В частности, скумбрия богата минералами, необходимыми для работы сердца, а треска, хек и пикша содержат йод и селен, важные для щитовидной железы. Минтай и печень трески служат источниками витамина B12, поддерживающего нервную систему.

Специалисты отмечают, что регулярное употребление рыбы может стать частью профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.

В рамках сотрудничества организации подготовят информационные материалы о здоровом питании. Инициатива соответствует задачам национального проекта «Продолжительная жизнь».

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