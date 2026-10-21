В России начнут популяризировать употребление рыбы для профилактики заболеваний
В России планируют активнее рассказывать о пользе рыбы для здоровья и профилактики хронических заболеваний. Соответствующее сотрудничество предусмотрено меморандумом между Агентством по продвижению рыбы и рыбной продукции (АПРП) и Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний (РОПНИЗ), подписание которого было запланировано на 16 октября. Об этом сообщает АНО «АПРП».
В рамках соглашения ученые и врачи разработают рекомендации по включению рыбы в рацион. Особое внимание уделят питанию детей, молодежи и пожилых людей.
Чем рыба полезна для организма
По словам президента РОПНИЗ Оксаны Драпкиной, рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые при соблюдении принципов здорового питания помогают снижать риск хронических заболеваний.
В частности, скумбрия богата минералами, необходимыми для работы сердца, а треска, хек и пикша содержат йод и селен, важные для щитовидной железы. Минтай и печень трески служат источниками витамина B12, поддерживающего нервную систему.
Специалисты отмечают, что регулярное употребление рыбы может стать частью профилактики сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний.
В рамках сотрудничества организации подготовят информационные материалы о здоровом питании. Инициатива соответствует задачам национального проекта «Продолжительная жизнь».
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