В России наблюдается рост числа веб-атак на онлайн-магазины

За первое полугодие 2025 года количество веб-атак на онлайн-магазины в России увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 87,4 миллиона. Об этом сообщил Алексей Пашков, руководитель направления WAF группы компаний «Солар», передает «Газета. ру».

Эксперт отметил, что среди атак возросла доля сканеров, предназначенных для поиска уязвимостей в веб-приложениях, на 14%, достигнув 98%. Злоумышленники стремятся найти слабые места в системах с целью вывести их из строя или получить доступ к конфиденциальной информации компаний и их клиентов.

Кроме того, наблюдается рост числа атак в ночное время. Хакеры продолжают свои попытки, несмотря на наличие защиты на онлайн-ресурсах компаний.

В связи с этим интернет-магазинам рекомендуется внедрять круглосуточную защиту от веб-атак, которую следует грамотно настраивать специалистам по информационной безопасности, а также обеспечивать финансовые гарантии для поддержания этой защиты.