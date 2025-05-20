В России автоэксперты составили антирейтинг самых аварийных машин

Специалисты страховой компании «Ингосстрах» выяснили, какие автомобили чаще всего попадали в аварии в России с января по март 2025 года. Информация основана на данных по выплатам по ОСАГО и опубликована порталом Quto.ru.

Лидером антирейтинга стал Hyundai Solaris — за три месяца зафиксировано 5,5 тысячи ДТП с участием этой модели. Второе место занял Kia Rio, на счету которого более 5 тысяч аварий. Третью позицию занимает LADA Granta с чуть менее 5 тысячами дорожно-транспортных происшествий.

В пятёрку вошли также Volkswagen Polo (около 3,5 тысяч ДТП) и Ford Focus (около 2,1 тысячи). В более расширенный список попали Toyota Camry, Renault Logan, Toyota Corolla, LADA Largus и Skoda Octavia.

Анализ касался и выплат по каско. Здесь лидером стала LADA Vesta — примерно 1,5 тысячи страховых случаев за первый квартал. В числе популярных моделей по каско также оказались Haval Jolion, Omoda C5, Skoda Rapid, Octavia, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Nissan X-Trail и LADA Granta.

Для Москвы отдельно составили список наиболее аварийных марок — чаще других в ДТП попадали Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz. При этом по количеству обращений по каско в столице лидируют Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Hyundai и Kia.