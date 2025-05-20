Не у нас
· 16+ · Служба новостей

В России автоэксперты составили антирейтинг самых аварийных машин

Подписаться на Дзен.канал

Специалисты страховой компании «Ингосстрах» выяснили, какие автомобили чаще всего попадали в аварии в России с января по март 2025 года. Информация основана на данных по выплатам по ОСАГО и опубликована порталом Quto.ru.

Лидером антирейтинга стал Hyundai Solaris — за три месяца зафиксировано 5,5 тысячи ДТП с участием этой модели. Второе место занял Kia Rio, на счету которого более 5 тысяч аварий. Третью позицию занимает LADA Granta с чуть менее 5 тысячами дорожно-транспортных происшествий.

В пятёрку вошли также Volkswagen Polo (около 3,5 тысяч ДТП) и Ford Focus (около 2,1 тысячи). В более расширенный список попали Toyota Camry, Renault Logan, Toyota Corolla, LADA Largus и Skoda Octavia.

Анализ касался и выплат по каско. Здесь лидером стала LADA Vesta — примерно 1,5 тысячи страховых случаев за первый квартал. В числе популярных моделей по каско также оказались Haval Jolion, Omoda C5, Skoda Rapid, Octavia, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Nissan X-Trail и LADA Granta.

Для Москвы отдельно составили список наиболее аварийных марок — чаще других в ДТП попадали Kia, Hyundai, Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz. При этом по количеству обращений по каско в столице лидируют Mercedes-Benz, BMW, Skoda, Hyundai и Kia.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Таинственный саркофаг в Антарктиде: ученые увидели живое существо

Интересное в Казани

день назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

дезинсекция картинки

Не у нас

день назад

Названа причина смерти актрисы Ольги Блок-Миримской

Интересное в Казани

3 дня назад

Не только для городских: в Татарстане школьников бесплатно учат программировать онлайн

глинотерапия в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина погиб от удара током на крыше вагона

Не у нас

день назад

Загадочный гул охватил всю Землю: ученые объяснили природу аномалии

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана ждут длинные выходные в июне

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане запустят приложение «Госуслуги 2.0» в День России

Не у нас

45 минут назад

NG: Ученые нашли капсулу времени – изучение аномалии прошло на Аляске
Новости Татарстана
7 часов назад

В Татарстане мошенники атакуют школьников под видом портала для ЕГЭ

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хай...

Не у нас

30 секунд назад

Университет Мичигана запустил самый мощный лазер в мире — ZEUS

Интересное в Казани

день назад

Фитнес под открытым небом в Казани: рассказываем, почему тренировки на крыше становятся популярны

Не у нас

5 минут назад

Православные отмечают 22 мая день Николая Чудотворца

Не у нас

5 минут назад

В США успешно провели первую в мире пересадку мочевого пузыря
«Тануки» возвращается к японским традициям
Интересное в Казани
2 часа назад

«Тануки» возвращается к японским традициям

Не у нас

5 минут назад

Бастрыкин: мигранты не должны приезжать в Россию с детьми и женами

Не у нас

10 минут назад

В Австралии акулы наелись токсичных водорослей и начали сходить с ума

Не у нас

10 минут назад

Отец Владислав призвал школьников молиться, чтобы сдать ЕГЭ
Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани