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В Риме туристы прорвались к Колизею, закрытому из-за визита политика

Туристы попытались попасть в закрытый Колизей в...

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В Риме произошёл инцидент у главной достопримечательности Италии — Колизея. Как сообщает La Repubblica, группа туристов попыталась прорваться внутрь, несмотря на временное закрытие объекта.

Причина — визит вице-президента США Джей Ди Вэнса, из-за которого 19 апреля с 17:00 до 18:15 по местному времени были отменены все экскурсии. Об ограничении не предупредили заранее, что вызвало волну возмущения у путешественников, многие из которых в этот день уезжали из страны.

С билетами в руках туристы открыли турникеты и подошли к воротам, где их остановила охрана. Несмотря на обещание вернуть деньги, некоторые требовали немедленно впустить их внутрь.

Представители Колизея принесли извинения и объяснили причины закрытия, но не всем этого оказалось достаточно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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