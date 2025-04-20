В Риме туристы прорвались к Колизею, закрытому из-за визита политика

В Риме произошёл инцидент у главной достопримечательности Италии — Колизея. Как сообщает La Repubblica, группа туристов попыталась прорваться внутрь, несмотря на временное закрытие объекта.

Причина — визит вице-президента США Джей Ди Вэнса, из-за которого 19 апреля с 17:00 до 18:15 по местному времени были отменены все экскурсии. Об ограничении не предупредили заранее, что вызвало волну возмущения у путешественников, многие из которых в этот день уезжали из страны.

С билетами в руках туристы открыли турникеты и подошли к воротам, где их остановила охрана. Несмотря на обещание вернуть деньги, некоторые требовали немедленно впустить их внутрь.

Представители Колизея принесли извинения и объяснили причины закрытия, но не всем этого оказалось достаточно.