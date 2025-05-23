В РФ подешевела бытовая техника

Весной 2025 года в России зафиксировано снижение цен на бытовую технику по сравнению с началом года. Как рассказали «Известиям» продавцы, с января по май стоимость различных устройств упала в среднем на 4–12%.

Коммерческий директор компании «Холодильник.ру» Алексей Погудалов отметил, что основным фактором, влияющим на цену импортных товаров, остаётся курс валют. Чем крепче рубль, тем доступнее техника для потребителей.

Снижение стоимости также подтвердили в «Авито». По словам представителя платформы Павла Комарова, цена на новую мелкую технику весной упала на 16%, а на подержанную — в зависимости от категории: духовки и плиты стали дешевле на 10%, микроволновки — на 7%.

Эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что такая динамика цен связана не только с укреплением рубля, но и с уменьшением потребительского спроса. По его оценкам, весной иностранные валюты потеряли в цене около 20%, что вызвало соответствующее снижение стоимости техники на 15–20%.