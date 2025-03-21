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В РФ обнаружили уникальный минерал под ногами туристов

Хибины считаются мировым лидером по количеству ...

pixabay.com

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В Хибинских горах Кольского полуострова учёные обнаружили новый минерал — бруновскит, не имеющий аналогов ни среди известных минералов, ни среди неорганических соединений. Образцы были собраны в 2023 году во время студенческой экскурсии.

Несмотря на то что минерал был заметен в породе, он оставался неизученным почти полвека. Открытие сделал Тарас Паникоровский, руководитель лаборатории ФИЦ КНЦ РАН. Бруновскит оказался третьей фазой образца, который в 1960-х описывался как келдышит, но позже был признан сростком трёх компонентов.

Хибины считаются мировым лидером по количеству открытых здесь минералов — их уже 130. Для изучения структуры нового соединения использовали монокристальный дифрактометр, позволяющий исследовать внутреннее строение кристаллов.

Бруновскит, как микропористый цирконосиликат, обладает свойствами, которые делают его полезным в очистке газов от серы, извлечении металлов из руд, а также в производстве аккумуляторов и топливных элементов.

С учётом того, что известно около 6 тысяч минералов, открытие нового — значимый вклад в науку. Исследования в Хибинах продолжаются, и учёные ожидают новых открытий в этом уникальном регионе.

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