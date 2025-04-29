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В пустыне Гоби найдено окаменелое неизвестное млекопитающее времен динозавров

В пустыне Гоби была обнаружена уникальная окаме...

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Международная группа ученых сделала уникальное открытие в пустыне Гоби: были найдены окаменелые останки древнего млекопитающего, жившего в эпоху динозавров, между 100 и 66 миллионами лет назад. Это существо, сопоставимое по размерам с мышью, получило имя Ravjaa ishiii и было отнесено к новому для науки роду и виду.

Окаменелость представляет собой маленький обломок нижней челюсти длиной всего один сантиметр. Ученых привлекла необычная конструкция челюсти и уникально развитые коренные зубы, что позволило сделать выводы о рационе животного. Исходя из мощных коренных зубов, аналогичных зубам современных животных, питающихся семенами и плодами, исследователи предполагают, что древний зверек также питался семенами и плодами, что указывает на его растительный рацион.

Это открытие даёт ученым более глубокое понимание экосистем, существовавших в пустыне Гоби в меловом периоде, когда млекопитающие и динозавры сосуществовали. Новый вид млекопитающего также подтверждает широкое распространение и успешную эволюцию представителей этой группы на континенте, что является важным элементом в изучении эволюции и экосистем того времени, пишет mir24.

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