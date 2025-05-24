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В проект насыпного острова в Сочи до 2026 года вложат 250 млн

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Корпорация «Остров первый» планирует инвестировать 250–300 млн рублей в 2025–2026 годах для подготовки проекта насыпного острова рядом с Мацестинским виадуком в Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Сочи» со ссылкой на учредителя и управляющего директора компании Булата Шакирова.

Средства пойдут на «бумажную работу» — разработку проекта территории площадью 50 гектаров. Шакиров подчеркнул, что проект является частным и будет реализован без участия иностранных инвесторов, с привлечением российского капитала. Ведутся переговоры с ПАО «Сбербанк» и российскими бизнесменами.

Проект предусматривает создание искусственного острова с 1,5 млн кв. м недвижимости — гостиницами, апартаментами, низкоэтажным жильём и кварталом небоскрёбов, включая 100-метровую IT-башню. Общий объём инвестиций оценивается в 1 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что проектирование стартовало в ноябре 2024 года и продлится два года, а строительные работы займут около семи лет.

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