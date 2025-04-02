В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз

В селе Веденка, расположенном в Приморском крае, произошел серьезный инцидент между школьниками — один из учеников ударил одноклассницу ручкой в глаз. Сейчас этим делом занимаются сотрудники регионального Следственного комитета.

О происшествии сообщили местные СМИ и телеграм-каналы. В результате конфликта девочка получила тяжелую травму глаза.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Сейчас по делу проводится проверка.