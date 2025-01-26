В Приморье хирурги «вырастили» пациенту пищевод из части желудка

В Приморском онкологическом диспансере врачи успешно провели сложную операцию Льюиса 53-летнему пациенту с раком нижней трети пищевода. Этот инновационный метод предполагает удаление поражённого пищевода и части желудка, с последующим формированием нового пищевода из ткани желудка. Об этом сообщает пресс-службу Министерства здравоохранения Приморского края.

Особенности операции

Хирургическое вмешательство продолжалось более трёх часов. Оно относится к категории сложнейших и требует высокой квалификации врачей, а также использования значительных реанимационных ресурсов.

Послеоперационный период проходит успешно, и пациент готовится к выписке. Его дальнейшее лечение будет проводиться в отделении противоопухолевой лекарственной терапии.

Эта операция стала важным шагом в развитии онкологической помощи в регионе, открывая новые перспективы для лечения пациентов с подобными диагнозами.