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В польском аэропорту произошел взрыв и возник огненный шар

Пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт сообщила...

pixabay.com

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6 апреля в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве произошёл взрыв, о котором долгое время не сообщалось. По данным журналиста радиостанции «Зет» Мариуша Гершевского, во время погрузки отходов у терминала №1 из мусоровоза раздался взрыв, после чего возник огненный шар. Водитель не пострадал, так как находился сбоку от машины. Возможной причиной стали воспламеняющиеся отходы, однако точные обстоятельства неизвестны.

Пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт сообщила, что в мусоровозе находились коммунальные отходы. В настоящий момент проводится внутренняя проверка, а управление гражданской авиации взаимодействует с администрацией для усиления мер безопасности, пишет Евразия Daily.

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