В польском аэропорту произошел взрыв и возник огненный шар

6 апреля в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве произошёл взрыв, о котором долгое время не сообщалось. По данным журналиста радиостанции «Зет» Мариуша Гершевского, во время погрузки отходов у терминала №1 из мусоровоза раздался взрыв, после чего возник огненный шар. Водитель не пострадал, так как находился сбоку от машины. Возможной причиной стали воспламеняющиеся отходы, однако точные обстоятельства неизвестны.

Пресс-секретарь аэропорта Анна Дермонт сообщила, что в мусоровозе находились коммунальные отходы. В настоящий момент проводится внутренняя проверка, а управление гражданской авиации взаимодействует с администрацией для усиления мер безопасности, пишет Евразия Daily.