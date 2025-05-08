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В поисках внеземного: названы популярные у россиян мистические туры

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В России набирает популярность необычный вид отдыха — поездки по местам, окутанным тайнами и легендами. Об этом рассказали в компании YouTravel.me, ссылаясь на данные туристического рынка, сообщает «Турпром».

Цены на такие туры стартуют от 10 тысяч рублей и могут превышать 100 тысяч. Наиболее востребованные направления — Ладожские шхеры (около 15 тысяч рублей), остров Ольхон на Байкале (25 тысяч рублей), перевал Дятлова (35 тысяч рублей) и плато Путорана, куда туристов доставляют на вертолётах (до 150 тысяч рублей).

Санкт-Петербург также входит в список мистических локаций. Особым спросом пользуются экскурсии по квартире Григория Распутина, посещение Юсуповского дворца и другие тематические маршруты.

Эксперты отмечают, что такими путешествиями чаще всего интересуются молодёжь и люди среднего возраста, увлечённые мистикой. В последнее время всё чаще к ним присоединяются корпоративные группы, которые выбирают такие туры в качестве необычного тимбилдинга.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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