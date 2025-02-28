В Подмосковье женщина продала новорожденного за 10 тысяч рублей и сапоги

В Подмосковье семейная пара незаконно приобрела новорождённого ребёнка, передав его матери 10 тысяч рублей и сапоги в качестве «оплаты».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, 31-летняя женщина, уже воспитывающая двоих детей, стала матерью в третий раз. При этом конкретная сумма за младенца заранее не обсуждалась.

После передачи денег биологическая мать отдала малыша супругам, которые не могли иметь детей. По данным источника, все участники сделки – выходцы из соседних республик. Женщина приехала в Россию по туристической визе, официально нигде не работала и была не замужем.

Сейчас ребёнок находится под наблюдением врачей в одной из больниц Подмосковья.

В Следственном комитете Московской области сообщили, что в ближайшее время фигурантам дела предъявят обвинения. Следствие намерено добиваться их ареста, пишет RT.