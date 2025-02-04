В Подмосковье парень выкинул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа после ссоры

В Подмосковной Балашихе 22-летний молодой человек выбросил чихуахуа своей девушки с 14-го этажа после ссоры. Щенок погиб на месте.

Как сообщает SHOT, Ева, 20 лет, и её бойфренд Олег прожили вместе около полугода. Девушка купила собаку в прошлом году, назвала её Теей и сильно к ней привязалась.

В минувшее воскресенье пара поссорилась, и Ева, не выдержав конфликта, ушла из квартиры. Около пяти утра она получила от Олега видео, на котором он запечатлел момент, как выбрасывает питомца из окна. Чихуахуа было всего 11 месяцев.

После случившегося девушка обратилась в полицию. Олега задержали и доставили на допрос. По словам Евы, в момент совершения жестокого поступка её бывший молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.