В Подмосковье мужчина выиграл более 285 млн рублей в лотерее «Охота»

Обычный поход на рынок обернулся для жителя Московской области неожиданным крупным выигрышем. Мужчина купил лотерейный билет за 150 рублей и стал обладателем более 285 миллионов в игре «Охота». Об этом сообщили в компании «Столото», крупнейшем распространителе государственных лотерей.

В «Столото» уточнили, что розыгрыш суперприза состоялся 31 января 2025 года в 18 887-м тираже. Победителем оказался Александр из Подмосковья, который приобрёл билет в одной из розничных точек продаж во время визита на рынок в Орехово-Зуево.

Сам Александр рассказал, что до этого уже выигрывал 150 рублей, купив электронный лотерейный билет. На эти деньги он приобрёл ещё один билет и решил попробовать удачу в третий раз. Он признаётся, что не знал, повезёт ему или нет, но судьба оказалась благосклонна, подарив ему миллионы.

О своем выигрыше он первым сообщил дочери Анастасии, однако девушка не сразу поверила словам отца. Она призналась, что подумала, будто это спам, поскольку не ожидала, что удача окажется настолько на его стороне.

Часть денег Александр собирается вложить в открытие собственного бизнеса, чтобы обеспечить финансовую стабильность своей семье. Также он планирует сделать подарок дочери — приобрести для неё автомобиль, пишет РИА Новости.