В пирамиде Хеопса нашли ттаинственную спрятанную комнату

Международная группа ученых, используя мюонную томографию, обнаружила скрытое пространство внутри пирамиды Хеопса, которое ранее оставалось неизвестным.

Это открытие стало одним из важнейших в области исследования древнеегипетской архитектуры за последние двадцать лет. Новый объект находится над Большой галереей пирамиды.

С помощью 3D-визуализации ученые определили, что его длина составляет около 30 метров. Это событие считается одним из самых крупных открытий в ходе недавних исследований Великих пирамид.

Исследователи предполагают, что это пространство могло использоваться для различных обрядов, хранения ценностей или астрономических наблюдений. На данный момент эксперты не спешат исследовать камеру, поскольку малейшее вмешательство может нанести непоправимый ущерб пирамиде, сообщает МедиаПоток.