В Петербурге пенсионерка умерла в луже кипятка

В Санкт-Петербурге пожилая женщина умерла в больнице после тяжёлых ожогов, которые получила, поскользнувшись на разлившейся горячей воде. Об этом сообщает Фонтанка.

Инцидент произошёл в квартире на Искровском проспекте. По предварительным данным, в жилище пенсионерки прорвало кран, и кипяток залил пол. Женщина потеряла равновесие, упала и не смогла встать без посторонней помощи, ожидая возвращения мужа.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами, покрывшими 31% тела, и шоком первой степени. Врачи боролись за её жизнь более недели, однако спасти её не удалось.