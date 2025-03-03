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В Петербурге пенсионерка умерла в луже кипятка

Инцидент произошёл в квартире на Искровском про...

Екатерина Елисеева

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В Санкт-Петербурге пожилая женщина умерла в больнице после тяжёлых ожогов, которые получила, поскользнувшись на разлившейся горячей воде. Об этом сообщает Фонтанка.

Инцидент произошёл в квартире на Искровском проспекте. По предварительным данным, в жилище пенсионерки прорвало кран, и кипяток залил пол. Женщина потеряла равновесие, упала и не смогла встать без посторонней помощи, ожидая возвращения мужа.

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами, покрывшими 31% тела, и шоком первой степени. Врачи боролись за её жизнь более недели, однако спасти её не удалось.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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