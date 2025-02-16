В Петербурге 6-летний ребенок умер в семье, отрицающей медицину

В Санкт-Петербурге скончался 6-летний мальчик, чьи родители придерживались нетрадиционных методов лечения и не обращались к врачам. Вместо медикаментов ребёнку давали травяные отвары.

По данным SHOT, вечером накануне трагедии мальчику внезапно стало плохо — он начал задыхаться и терять сознание. Родители, Сергей и Валентина, вызвали скорую в СНТ «Дружный-1», но медики лишь констатировали смерть ребёнка.

Позже выяснилось, что семья отвергала традиционную медицину. Отец мальчика не доверял врачам из-за трагического опыта в прошлом — когда-то его мать не смогли спасти от онкологии. На протяжении месяца ребёнок жаловался на боли в груди и приступы, но никакого медицинского лечения не получал — его лечили настоями из мяты, крапивы, тмина и других трав. С рождения мальчика ни разу не показывали врачам. В семье также придерживались отказа от мяса.