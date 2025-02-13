В Петербурге 3 подростков надругались над одноклассником в школьном туалете

В престижной школе Московского района Санкт-Петербурга трое 13-летних учащихся из обеспеченных семей изнасиловали своего одноклассника в школьном туалете. Издевательства снимались на видео, которое впоследствии распространили в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на перемене: трое подростков последовали за шестиклассником в уборную, заперли дверь и, угрожая насилием, заставили его совершить половой акт. Запись изнасилования попала к отцу пострадавшего, который немедленно обратился в полицию.

Правоохранительные органы проводят проверку. Хотя уголовная ответственность по статье о насильственных действиях сексуального характера наступает с 14 лет, факт произошедшего расследуется. Ни один из подростков ранее не привлекался к ответственности.