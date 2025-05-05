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В пещере Туркменистана обнаружили неизвестное науке существо без глаз

Учёные сделали необычную находку в пещере Капта...

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Учёные сделали необычную находку в пещере Каптархана у подножия горы в Туркменистане. Здесь, среди ущелий и карстовых провалов, был обнаружен новый вид членистоногих, ранее неизвестный науке.

Существо крошечного размера — всего несколько миллиметров — полностью лишено глаз. Это говорит о глубокой адаптации к жизни в полной темноте. По словам исследователей, организм представляет не только новый вид, но и целый род, ранее не описанный в научной классификации.

Пещера Каптархана стала уникальным природным убежищем для древних животных, сохранивших следы эволюционного прошлого. Изучение новых находок продолжается, пишет Медиа Поток.

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