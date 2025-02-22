В Перу ученые кое-что узнали об «инопланетных мумиях»

Учёные, исследующие "инопланетные мумии", найденные в перуанской пустыне Наска, представили доказательства их органического происхождения, сообщает Daily Mail.

В ходе анализа одного из образцов исследователи изучили ротовую полость, обнаружив от 28 до 32 зубов. С помощью 3D-реконструкции специалисты смогли зафиксировать межзубные расстояния и выявить структуры, схожие с зубами приматов.

Дополнительные исследования показали наличие высохших тканей, которые могут быть остатками глазных мышц, а также, возможно, зрительного нерва. Эти данные подтверждают, что мумии представляют собой органические тела, когда-то принадлежащие живым существам. Открытие имеет важное значение для дальнейшего изучения мумий из Наски и может помочь выяснить их происхождение.