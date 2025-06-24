В Перу рабочие случайно нашли мумию цивилизации Чанкай

В пригороде Лимы рабочие, прокладывая газопровод, случайно обнаружили тысячелетнюю мумию. Захоронение относится к культуре Чанкай, которая существовала на побережье Перу в период с XI по XV века. Об этом сообщили археологи, которые исследовали находку.

Мумия была найдена в районе Пуэнте-Пьедра, где рабочие наткнулись на ствол дерева уаранго, что стало сигналом о возможном захоронении. После того как была приостановлена прокладка труб, археологи вскрыли захоронение и нашли тело подростка, которое было завёрнуто в погребальный ковёр. Рядом с мумией находились различные артефакты, включая девять керамических сосудов и четыре тыквы-горлянки с останками моллюсков. Эти предметы, вероятно, символизировали связь умершего с морем.

Исследователи считают, что покойник был подростком из знатной семьи, и, возможно, занимал высокое положение в своей общине. Культура Чанкай, несмотря на отсутствие централизованной власти, отличалась развитыми текстильными технологиями и сложной ирригационной системой.

Это захоронение стало одним из более чем 2200 археологических объектов, найденных в Лиме с 2004 года. Город является настоящей археологической сокровищницей с более чем 500 памятниками, включая древние кладбища.

Источник: aif.ru