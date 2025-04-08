В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

В Пятигорске произошёл инцидент, вызвавший волну негодования среди местных жителей — автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов, был задержан ради проезда чиновничьего кортежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

Согласно сообщениям очевидцев, экипаж скорой с включённой сиреной был остановлен полицией, чтобы пропустить правительственную колонну. Такая ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях — пользователи возмущались, что в приоритет были поставлены интересы высокопоставленных лиц, а не здоровье человека.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как патрульные останавливают скорую помощь, несмотря на включённые спецсигналы. Через несколько секунд мимо проезжают несколько чёрных автомобилей с сопровождением. Лишь после этого полицейский разрешает медицинскому транспорту продолжить движение, пишет Газета.ру.