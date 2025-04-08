Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Машина спешила к пациенту

Катя Царева

Подписаться на Дзен.канал

В Пятигорске произошёл инцидент, вызвавший волну негодования среди местных жителей — автомобиль скорой помощи, ехавший на вызов, был задержан ради проезда чиновничьего кортежа. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

Согласно сообщениям очевидцев, экипаж скорой с включённой сиреной был остановлен полицией, чтобы пропустить правительственную колонну. Такая ситуация вызвала бурную реакцию в соцсетях — пользователи возмущались, что в приоритет были поставлены интересы высокопоставленных лиц, а не здоровье человека.

На кадрах, опубликованных в интернете, видно, как патрульные останавливают скорую помощь, несмотря на включённые спецсигналы. Через несколько секунд мимо проезжают несколько чёрных автомобилей с сопровождением. Лишь после этого полицейский разрешает медицинскому транспорту продолжить движение, пишет Газета.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани выставили на продажу редкую монету стоимостью в 10 млн рублей

Интересное в Казани

22 часа назад

От пюре до котлет: рассказываем, когда и как начать прикорм, чтобы не навредить малышу

schaben paste от тараканов купить

Не у нас

день назад

Ученые нашли способ, как сделать Марс пригодным для жизни

Новости Татарстана

день назад

Силовики пришли с обысками в Нижнекамскую больницу

замена натяжителя цепи грм в Казани

Лонгриды

день назад

Премьера «Батя 2. Дед» в Казани: Илья Учитель о том, как любовь и воспоминания формируют фильм

Новости Казани

23 часа назад

Водителя «ГАЗели» зажало в кабине после аварии под Казанью

Не у нас

4 часа назад

Из-за одного ледника миру угрожает бедствие

Новости Татарстана

7 часов назад

Предпенсионерам в Татарстане рассказали, какие льготы им положены
Новости Казани
6 часов назад

18-летняя Камила Валиева из Казани начала встречаться с 32-летним хоккеистом

Информация, о которой ранее ходили только слухи...

Не у нас

24 минуты назад

В Пятигорске скорую остановили из-за кортежа чиновника

Интересное в Казани

день назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню

Новости Татарстана

час назад

В Татарстан возбуждено дело после смерти пенсионерки во время ссоры

Не у нас

2 часа назад

Ученые из Нидерландов подтвердили существование другого мира
Жителям Татарстана объяснили, что означают цифр...
Новости Татарстана
19 минут назад

Жителям Татарстана объяснили, что означают цифры на наклейках фруктов и овощей

Новости Татарстана

2 часа назад

22-летняя Загитова снялась на фото с Ротенбергом, поздравив его с днем рождения

Новости Казани

2 часа назад

Байкер врезался в легковушку в Казани и получил перелом

Новости Татарстана

3 часа назад

2 проститутки в Татарстане убили коллегу и переписали ее дочь на сутенершу
Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев