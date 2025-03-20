В Омане и Намибии найдены странные тоннели возрастом почти 2 млн лет

Группа немецких ученых из Университета имени Иоганна Гутенберга обнаружила в пустынных районах Намибии, Омана и Саудовской Аравии необычные образования, которые, по мнению исследователей, могут быть следами активности неизвестных микробных существ. Эти структуры представляют собой маленькие тоннели в мраморе и известняке, о которых было сообщено в журнале Geomicrobiology Journal.

Тоннели, найденные в минералах, имеют диаметр около 0,5 миллиметра и длину до трех сантиметров. Эти трубки образуют полосы протяженностью до 10 метров и заполнены мелким порошком карбоната кальция.

Возраст тоннелей ученые оценивают в 1-2 миллиона лет. Они предполагают, что такие структуры могли появиться в условиях более влажного климата, чем тот, который характерен для этих территорий сегодня.

Внутри трубок был обнаружен биологический материал, но ученым не удалось извлечь ДНК или белки, чтобы определить, к каким микроорганизмам он относится.

Профессор Сейс Пасшир, руководивший исследованием, заявил, что пока неизвестно, является ли эта форма жизни вымершей или она все еще существует.

Команда исследователей надеется, что специалисты по эндолитным микроорганизмам продолжат изучение этих образований.

Пасшир добавил, что такая форма жизни может сыграть важную роль в понимании глобальных процессов, таких как углеродный цикл, и подчеркнул, что научному сообществу необходимо больше узнать об этом открытии.