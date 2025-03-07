В океане обнаружены тысячи новых микробов

Исследователи из Китая зафиксировали 7564 вида микроорганизмов в самой глубокой части океана — хадальной зоне. Большинство из них были неизвестны науке. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Ученые изучали микробное сообщество, обитающее в экстремальных условиях, где нет света, резкие температурные перепады и огромное давление. Хадальная зона расположена на глубине от 6 до 11 километров и отличается особым химическим составом окружающей среды.

В рамках исследования команда провела 33 погружения на батискафе. Анализируя пробы воды и донных отложений, специалисты обнаружили тысячи видов микроорганизмов, около 90% из которых ранее не были описаны в научных источниках. Эти существа сумели приспособиться к низким температурам, давлению и ограниченному количеству питательных веществ.

Выяснилось, что микробы используют два принципиально разных способа выживания. Одни обладают упрощенным генетическим кодом, позволяющим минимизировать потребности в ресурсах. Другие, напротив, имеют более сложный геном, что делает их гибкими в питании и адаптации к окружающей среде.

Кроме того, исследователи заметили, что микроорганизмы распределяются в океанских глубинах неравномерно. Они формируют отдельные группы, прикрепляясь к различным поверхностям, и почти не пересекаются друг с другом. В самых глубоких слоях воды микробы сотрудничают: создают биопленки для защиты и обмениваются питательными веществами.