В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

В Новосибирске участились случаи незаконного вмешательства в процесс доставки тел умерших. По информации портала VN.ru, некоторые ритуальные службы получают доступ к закрытым сведениям о покойных и их близких. Представитель городской службы, ответственной за перевозку тел, Дмитрий Зверев рассказал, что, несмотря на регистрацию каждого вызова в диспетчерской, на место трагедии нередко первыми приезжают сотрудники частных компаний.

В мэрии напомнили жителям: если за транспортировку тела требуют деньги, это может быть мошенничеством. В подобных ситуациях следует сразу обращаться в полицию. Ранее эксперты предупреждали, что подозрительно быстрое появление ритуальных агентов — повод насторожиться. Зачастую они приезжают буквально через 15–20 минут после смерти человека и, как правило, не предоставляют никаких официальных документов — ни договоров, ни квитанций.