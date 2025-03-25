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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Новосибирске стали чаще воровать тела покойников

В мэрии напомнили жителям...

Екатерина Елисеева

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В Новосибирске участились случаи незаконного вмешательства в процесс доставки тел умерших. По информации портала VN.ru, некоторые ритуальные службы получают доступ к закрытым сведениям о покойных и их близких. Представитель городской службы, ответственной за перевозку тел, Дмитрий Зверев рассказал, что, несмотря на регистрацию каждого вызова в диспетчерской, на место трагедии нередко первыми приезжают сотрудники частных компаний.

В мэрии напомнили жителям: если за транспортировку тела требуют деньги, это может быть мошенничеством. В подобных ситуациях следует сразу обращаться в полицию. Ранее эксперты предупреждали, что подозрительно быстрое появление ритуальных агентов — повод насторожиться. Зачастую они приезжают буквально через 15–20 минут после смерти человека и, как правило, не предоставляют никаких официальных документов — ни договоров, ни квитанций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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