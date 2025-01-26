В НМИЦ испытали новый метод борьбы с аритмией без операции

Ученые НМИЦ им. ак. Мешалкина провели испытания инновационного метода лечения аритмии, не требующего хирургического вмешательства, сообщает ТАСС.

Суть метода заключается в использовании направленного ионизирующего излучения, которое воздействует только на определенные участки сердца, не затрагивая здоровые ткани. Первая серия исследований была проведена на животных, включая кроликов и минипигов.

По словам Александра Романова, заместителя генерального директора центра по науке и ведущего сердечно-сосудистого хирурга-аритмолога, технология высокоточно воздействует на нужные области при соблюдении определенной дозировки, минимизируя риски для окружающих тканей.

В перспективе этот метод может быть адаптирован для лечения не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и некоторых онкологических заболеваний, особенно у пациентов с избыточным весом.