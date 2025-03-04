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В Нижнем Новгороде 2-летний ребенок отравился наркотиками

Отец девочки признался, что...

pixabay.com

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В Нижнем Новгороде двухлетнюю девочку госпитализировали с признаками острого отравления наркотическими веществами. Сейчас она находится в реанимации, сообщает NewsNN.

По данным экстренных служб, ребёнок живёт с 34-летним отцом и 27-летней мачехой. 1 марта женщина заметила, что девочке стало плохо, и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали наркотическое отравление и экстренно госпитализировали малышку.

Правоохранители выясняют, как запрещённые вещества могли оказаться у ребёнка. Отец девочки признался, что месяц назад употреблял марихуану, но утверждает, что делал это за пределами дома. Кроме того, известно, что в 2009 году он был судим за кражу, а в настоящее время ни он, ни его супруга не работают. В отношении мужчины составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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