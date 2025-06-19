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В Нижегородской области с ЕГЭ удалили 10 школьников за нарушения

Семь учащихся в Нижнем Новгороде использовали ш...

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В Нижегородской области с ЕГЭ были удалены 10 школьников. Семь из них использовали шпаргалки, а трое — мобильные телефоны, об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки, сообщает pravda-nn.ru

Что касается ОГЭ, который проходил с 21 мая по 16 июня, там также было зафиксировано 10 случаев удалений. Семь учеников использовали шпаргалки, а трое — телефоны.

Напоминаем, что основной период сдачи ЕГЭ в регионе прошел с 23 мая по 11 июня. Последними экзаменами были устная часть экзамена по иностранным языкам и информатика. В настоящее время стартовали резервные дни, когда экзамены могут сдать школьники, не присутствовавшие на тестах или удаленные с них.

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