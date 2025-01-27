В НГТУ создан экологичный криогель, который борется с отравлениями
Исследователи Новосибирского государственного технического университета создали инновационный материал — криогели на основе хитозана, который получают из панцирей раков. Благодаря своей высокопористой структуре, эти криогели значительно превосходят обычные гидрогели по эффективности.
Технология создания
Процесс изготовления криогелей включает замачивание полимера в растворе с последующей заморозкой при низких температурах. В результате образуется материал с порами размером от 10 до 30 микрометров — значительно меньше, чем у стандартных гидрогелей, где размер пор достигает нескольких сотен микрометров.
Области применения
Уникальные свойства криогелей позволяют использовать их в различных сферах:
- Медицина: адресная доставка лекарств, включая пробиотики, непосредственно в кишечник.
- Сельское хозяйство: эффективное внесение пестицидов и противовирусных препаратов в почву.
- Детоксикация: поглощение и выведение токсинов из организма при отравлениях.
Преимущества
- Регуляция водного баланса: развитая поверхность материала делает его более эффективным, чем гидрогели.
- Модификация свойств: химическая структура хитозана позволяет улучшать избирательность криогелей для определенных веществ.
- Экологичность: криогели полностью разлагаются в природе, не нанося вреда окружающей среде.
Массовое производство
Сейчас ученые работают над стандартизацией технологии производства криогелей в рамках программы "Приоритет-2030". Это необходимо для обеспечения стабильности свойств материала при его массовом выпуске. Также криогели уже тестируются в тепличных комплексах, что подтверждает их перспективность для применения в агропромышленном секторе.
Новосибирская разработка не только открывает новые возможности в медицине и сельском хозяйстве, но и способствует экологически безопасным решениям, сообщают ТАСС.
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