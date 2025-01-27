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В НГТУ создан экологичный криогель, который борется с отравлениями

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Исследователи Новосибирского государственного технического университета создали инновационный материал — криогели на основе хитозана, который получают из панцирей раков. Благодаря своей высокопористой структуре, эти криогели значительно превосходят обычные гидрогели по эффективности.

Технология создания

Процесс изготовления криогелей включает замачивание полимера в растворе с последующей заморозкой при низких температурах. В результате образуется материал с порами размером от 10 до 30 микрометров — значительно меньше, чем у стандартных гидрогелей, где размер пор достигает нескольких сотен микрометров.

Области применения

Уникальные свойства криогелей позволяют использовать их в различных сферах:

  • Медицина: адресная доставка лекарств, включая пробиотики, непосредственно в кишечник.
  • Сельское хозяйство: эффективное внесение пестицидов и противовирусных препаратов в почву.
  • Детоксикация: поглощение и выведение токсинов из организма при отравлениях.

Преимущества

  • Регуляция водного баланса: развитая поверхность материала делает его более эффективным, чем гидрогели.
  • Модификация свойств: химическая структура хитозана позволяет улучшать избирательность криогелей для определенных веществ.
  • Экологичность: криогели полностью разлагаются в природе, не нанося вреда окружающей среде.

Массовое производство

Сейчас ученые работают над стандартизацией технологии производства криогелей в рамках программы "Приоритет-2030". Это необходимо для обеспечения стабильности свойств материала при его массовом выпуске. Также криогели уже тестируются в тепличных комплексах, что подтверждает их перспективность для применения в агропромышленном секторе.

Новосибирская разработка не только открывает новые возможности в медицине и сельском хозяйстве, но и способствует экологически безопасным решениям, сообщают ТАСС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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