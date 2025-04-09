В МВД заявили, что заклеивание камеры снижает угрозу атаки кибермошенников

Сотрудники МВД РФ сообщили, что заклеенная фронтальная камера смартфона может защитить от цифровых атак. В ведомстве объяснили, что злоумышленники, в том числе из украинских колл-центров, способны записывать внешность руководителей по видеосвязи и за считанные секунды создавать дипфейки. Такие подделки могут использоваться для рассылки фальшивых указаний сотрудникам, при этом возможно даже подделать голос.

В Telegram-канале МВД «Вестник Киберполиции» показали телефон с заклеенной камерой. По словам оперативников, это устройство пострадавшего, заражённое вредоносной программой. Пока неясно, какие у неё функции, поэтому эксперты решили обезопасить устройство, исключив возможность скрытой видеосъёмки, пишет АиФ.