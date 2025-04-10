В МВД рассказали, что как мошенники крадут деньги и фейковые приложения банков

В России появился новый способ обмана, связанный с технологией бесконтактной передачи данных (NFC) и фальшивыми мобильными приложениями банков. По информации МВД, преступная схема работает следующим образом: человек получает звонок от "сотрудника банка", который уверяет, что необходимо срочно обновить банковское приложение и предлагает перейти по ссылке.

Под этим предлогом жертве предлагают установить фиктивное приложение, внешне неотличимое от настоящего. После загрузки поддельной программы пользователя просят ввести пин-код от банковской карты якобы для активации сервиса, а затем — приложить карту к смартфону с поддержкой NFC. В этот момент все данные, включая пин-код и информацию с чипа, передаются злоумышленникам. Итог — деньги с карты исчезают, а человек остаётся ни с чем.

Как уберечься от такого вида мошенничества:

- Игнорируйте подозрительные звонки. Банки не звонят клиентам с предложениями вручную обновить приложение и тем более не просят ввести конфиденциальные данные.

- Загружайте программы только из проверенных источников. Используйте официальные магазины приложений — Google Play и App Store, либо загружайте обновления через личный кабинет банка.

- Не переходите по непроверенным ссылкам. Если возникают сомнения — самостоятельно зайдите в приложение или на сайт банка, чтобы убедиться в подлинности информации.

- Осторожнее с функцией NFC. Никогда не подносите карту к чужим устройствам и не выполняйте подобных действий по чьей-то просьбе.

Мошенники становятся всё изощрённее, но внимательность и соблюдение элементарных правил помогут сохранить ваши средства в безопасности.