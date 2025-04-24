В Муслюмовском районе вынесен приговор мужчине за обман 12 предпринимателей

Прокуратура Муслюмовского района поддержала обвинение в уголовном деле против 42-летнего мужчины, который обвиняется в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, с мая 2022 года по ноябрь 2023 года, будучи начальником отдела территориального развития Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района, обвиняемый незаконно собирал деньги с 12 местных предпринимателей под видом спонсорской помощи для проведения в селе Муслюмово Сабантуя, фестивалей, а также для оказания благотворительной помощи инвалидам и детям из неблагополучных семей.

В результате его действий предпринимателям был причинен ущерб на сумму 244 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и возместил ущерб в полном объеме.

Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 40 тыс. рублей, которые подлежат уплате в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.