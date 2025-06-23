В Москве ветеринары спасли корги с опухолью весом почти килограмм

Собаку породы корги по кличке Ричард удалось спасти благодаря врачам столичной ветеринарной службы. У животного обнаружили крупную опухоль на почке, из-за которой орган сильно увеличился. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на госветслужбу Москвы.

Операцию по удалению почки провёл хирург Александр Степанов вместе с коллегами. После вмешательства Ричард провёл в стационаре четыре дня и успешно пошёл на поправку. Сейчас собака чувствует себя хорошо, швы сняты, анализы в норме.

Чтобы сохранить здоровье, питомцу теперь придётся придерживаться диеты и проходить обследования каждые шесть месяцев.

Источник: Москва 24