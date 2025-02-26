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В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО из-за военной формы

Общественные активисты установили личность такс...

Екатерина Елисеева

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В Москве таксист-мигрант отказался перевозить раненого участника специальной военной операции (СВО) с позывным Каспер. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община».

Военнослужащий вызвал такси к госпиталю, где проходит лечение, но, по его словам, водитель, увидев военную форму, развернулся и уехал. При этом с его счета списали деньги за ожидание.

Общественные активисты установили личность таксиста. В разговоре с ними он заявил, что поддерживает спецоперацию, и принес бойцу извинения. Каспер поблагодарил всех, кто помог разрешить ситуацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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