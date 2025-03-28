В Москве состоится фестиваль для поддержки начинающих артистов

Сервис BandLink проведет в Москве фестиваль для поддержки начинающих артистов. Событие запланировано на 17–18 мая и пройдет на площадке бывшего завода «Каучук». В программе — музыкальные выступления и образовательные сессии.

В фестивале примут участие 30 исполнителей, отобранных редакцией и экспертным советом. Участники не только представят свою музыку, но и поработают с менторами над образом и сценическим оформлением. Также будет сформирован призовой фонд — гранты на промокампании релизов на сумму более 1 млн рублей.

К инициативе подключатся Яндекс Музыка, VK Музыка, МТС Музыка, Звук, лейблы, продюсеры, медиа и креативные сообщества. Артисты получат шанс выступить перед представителями индустрии и продвинуться на рынке.

Экспертный совет включает Bahh Tee, Thomas Mraz, Пашу (Black Star), Андрея Клюкина («Дикая Мята»), Илью Бортнюка (STEREOLETO), Яну Чурикову, Захара Бабина («МУЗ-ТВ»), а также редакторов ведущих стримингов и представителей лейблов. Полный список экспертов доступен на сайте фестиваля.

Заявки принимаются до 10 апреля — нужно загрузить смартлинк-визитку и видео выступления, а также рассказать о планах на ближайший год. Финалистов объявят 23 апреля.

Как отметила Яна Скотникова (BandLink и Яндекс Музыка), сервис стал важным инструментом для артистов и отвечает на их запрос о необходимости новых площадок. Bahh Tee добавил, что начинающим исполнителям не хватает возможностей заявить о себе, и шоукейс поможет решить эту проблему.

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